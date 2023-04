Académico de Viseu junta-se ao Farense no lugar de play-off, B SAD perde com o Torreense

O Académico de Viseu foi ao terreno do Leixões vencer por 3-2, na manhã deste domingo, enquanto a B SAD foi derrotada (1-2), em casa, pelo Torreense.

Beneficiando da derrota do Farense com o Trofense, o Académico de Viseu juntou-se aos algarvios no terceiro lugar da Liga SABSEG, com 45 pontos, fruto da vitória por 3-2 no reduto do Leixões. De recordar que o terceiro posto dá acesso a um play-off de subida a disputar contra o antepenúltimo classificado da Liga Bwin.

O goleador André Clóvis bisou na partida, aos 9 e aos 19 minutos, e Jonathan Toro também marcou para os viriatos, aos 13'. Ricardo Valente, aos 26', de grande penalidade, e João Oliveira, aos 74' reduziram para os leixonenses, que, com 30 pontos, ocupam o 13.º lugar da II Liga.

No outro jogo que iniciou na manhã deste domingo, o Torreense venceu em casa da B SAD, por 3-1, e subiu, à condição, ao sétimo posto, com 34 pontos. A B SAD está no penúltimo lugar, com 23, e pode até ser ultrapassada pelo Covilhã (21).

A formação lisboeta até começou melhor e inaugurou o marcador por Braima Samu, aos 25 pontos. Mas, aos 35', Patrick Fernandes empatou e, aos 54', Cícero Alves colocou os forasteiros em vantagem. Já com dez elementos - João Lameira foi expulso aos 62' - o Torreense voltou a marcar, por intermédio de Diego Raposo, aos 90+2'.