Académico de Viseu já ultrapassou marca do Benfica esta temporada

Jorge Costa superou registo interno de Roger Schmidt. Apenas Espinho, em 1991/92, e Vizela, em 2020/21, estiveram mais tempo sem perder.

A passada do Académico de Viseu continua impressionante: na jornada passada, a equipa orientada por Jorge Costa empatou a um golo no terreno do Feirense e somou o 19.º jogo seguido sem perder. Número que supera os 18 do Benfica esta temporada nas três provas internas.

Contudo, o recorde de jogos seguidos sem perder na II Liga pertence ao Espinho, que na temporada 1991/92 esteve 29 jogos sem conhecer a derrota. Melhor fez também o Vizela, sob o comando do histórico treinador Álvaro Pacheco, que há duas temporadas, quando garantiu o regresso à I Liga, 36 anos depois da última presença, passou 25 jogos sem perder nas competições nacionais.

No caso do Académico ainda é cedo para fazer a festa, visto que a época ainda vai a meio, mas o certo é que desde a entrada de Jorge Costa, que apenas perdeu o jogo de estreia, contra o Estrela da Amadora (2-1), os viseenses transfiguraram-se e saltaram do penúltimo lugar da tabela classificativa para o terceiro, que dá acesso ao play-off de subida ao escalão principal.

O sucesso no campeonato, onde a melhor marca do clube - sete jornadas imbatível, em 2013/14 - foi superada, também se estende às duas taças portuguesas, com o Académico a defrontar o FC Porto em ambas. O primeiro jogo está aprazado para o dia 25 deste mês, relativo às meias-finais da Taça da Liga, prova para a qual a equipa de Jorge Costa se apurou pela primeira vez para a final four. Depois, a 8 de fevereiro, segue-se a partida dos quartos de final da Taça de Portugal, a disputar no Fontelo.

A marcha de sucesso iniciada com a entrada de Jorge Costa para o comando técnico tem outro facto curioso: após a eliminação do Arouca na Taça de Portugal, o Académico de Viseu continua a disputar todas as provas nacionais: campeonato, Taça da Liga e Taça de Portugal. Igual, só o FC Porto.