Académico de Viseu goleou a Oliveirense na apresentação aos sócios

O Académico de Viseu goleou este sábado a Oliveirense por 4-1, em jogo de apresentação dos beirões aos seus adeptos, frente a uma equipa que vai reencontrar na época 2023/2024 na II Liga.

Numa manhã muito quente no Estádio do Fontelo, em Viseu, Bandeira adiantou os viseenses, logo aos seis minutos, após uma assistência na esquerda de Yuri Araújo.

A Oliveirense empatou aos 24 minutos, com José Pedro a concretizar da marca de grande penalidade, após mão na bola de André Almeida na área viseense.

Os comandados de Vítor Martins voltariam a marcar ainda na primeira parte, com Yuri Araújo, aos 40 minutos, a finalizar com uma recarga após remate de Famana Quizera, defendido pelo guarda-redes da Oliveirense.

Aos 53 minutos, Gautier Ott fez o 3-1, na sequência de um livre direto.

André Clóvis, aos 54 minutos, isolou-se e fez o quarto golo dos viseenses.

A partida tinha cariz solidário, com a receita do jogo, com bilhetes a um euro, a reverter para a Turma do Funil, uma associação que apoia crianças desfavorecidas, tendo sido angariados mil euros.

O Académico de Viseu começa a II Liga no dia 13 de agosto, com a receção ao estreante Länk Vilaverdense, em jogo no Estádio do Fontelo, pelas 11h00, enquanto a Oliveirense recebe em 15 de agosto, também pelas 11h00, a formação do Feirense.