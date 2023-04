Académico de Viseu goleado pela Oliveirense após saída de Jorge Costa

Kazu Miura, japonês de 56 anos, estreou-se pela formação de Oliveira de Azeméis.

O Académico de Viseu hipotecou muitas das ambições de subir de divisão, ao ser goleado no Fontelo, por 4-1, pela Oliveirense, em jogo da 29.ª jornada da II Liga.

Num jogo marcado pela estreia do japonês Kazu Miura, o mais velho jogador em ação nas ligas profissionais, com 56 anos, que entrou em cima dos 90 minutos na Oliveirense, o Académico, que rescindiu contrato com o treinador Jorge Costa há dois dias, pode ter comprometido definitivamente o sonho de subida.

Numa primeira parte dominada pelos forasteiros, que chegaram ao intervalo a vencer por 3-0, com golos de Jaiminho, aos 15 minutos, Serginho (22) e Jonata Basto (33), só aos 40 minutos André Clóvis ficou perto de reduzir a diferença, ao rematar forte, e rasteiro, mas Ricardo Ribeiro respondeu da melhor maneira.

Na retina de quantos estiveram esta manhã no Fontelo, ficou o trabalho de Serginho no segundo golo, ao passar em drible por vários adversários, para, já na área, 'fuzilar' Domen Gril.

O mesmo Serginho que no terceiro golo aproveitou um mau corte de Nduwarugira para assistir Jonata Bastos, que, ao segundo poste e sem marcação, bateu o guarda-redes esloveno do Académico.

No segundo tempo, Pedro Bessa, que rendeu Jorge Costa, mexeu na equipa, com as entradas de Massimo e Rodrigo Pereira, mas a equipa continuou trapalhona e a conceder mais espaço, que a Oliveirense aproveitou aos 57 minutos, com Jaiminho a aparecer sem marcação na área e a rematar colocado fora do alcance de Gril.

Aos 72, numa incursão pela esquerda, Rodrigo Pereira cruzou e a bola sobrou na área para Massimo que rematou para o fundo da baliza, reduzindo a diferença no marcador.

Aos 90, a estreia na temporada de Kazu Miura, o veteraníssimo jogador de 56 anos, que teve a oportunidade de jogar os minutos finais da partida.

Com a derrota, e após a 29.ª jornada, os viseenses ocupam o quarto lugar, com 49 pontos, a dois pontos do terceiro, que dá acesso ao play-off de subida, enquanto a Oliveirense subiu ao nono lugar, com 37 pontos.

Jogo disputado no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.

Académico de Viseu - Oliveirense, 1-4.

Ao intervalo: 0-3.

Marcadores:

0-1, Jaiminho, 15 minutos.

0-2, Serginho, 22.

0-3, Jonata Bastos, 33.

0-4, Jaiminho, 57.

1-4, Massimo, 72.

Equipas:

- Académico de Viseu: Gril, Bandeira (Massimo, 46), André Almeida, Arthur Chaves, Milioransa (Tiago Mesquita, 85), Paná, Nduwarugira (Rodrigo Pereira, 46), Toro (Welch, 84), Famana Quizera, Ott (Yuri Araújo, 84) e André Clóvis.

(Suplentes: Mbyae, Ícaro, Yuri Araújo, Ramirez, Rodrigo Pereira, Currás, Tiago Mesquita, Massimo e Welch).

Treinador: Pedro Bessa.

- Oliveirense: Ricardo Ribeiro, Maga, Volnei, Raniel (Pimenta, 66), Rodrigo Borges, Filipe Alves (Nuno Valente, 75), Serginho, Jaiminho, Duarte (Michel, 66), Serginho Andrade (Zé Leite, 66) e Jonata Bastos (Kazu Miura, 90).

(Suplentes: Nuno Silva, Pimenta, Graça, Kazu Miura, Michel, Pedro Marques, Zé Leite, Nuno Valente e Jonata Bastos).

Treinador: Fábio Pereira.

Árbitro: Manuel Mota (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Quizera (39 e 65), Maga (45+2), Arthur Chaves (61), Duarte (64), Nuno Vlente (67), Milioransa (78). Cartão vermelho direto para Pedro Marques (38), Ícaro (38) e, por acumulação de amarelos, para Famana Quizera (65).

Assistência: 1.949 espectadores.