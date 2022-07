Académico de Viseu derrotado no teste com o São João de Ver

Desaire frente a uma equipa que vai alinhar na Liga 3.

O Académico de Viseu, da II Liga, voltou a perder na pré-época, agora frente ao São João de Ver, da Liga 3, por 2-0, em jogo disputado no Complexo Desportivo da Associação de Futebol de Viseu.

No quarto jogo da pré-época, os viseenses sofreram o segundo desaire, depois de no passado sábado terem sido derrotados por outra equipa da Liga 3, no caso o Oliveira do Hospital, por (1-0). Antes, tinham batido a formação sub-19 do clube e empatado a um golo frente ao Desportivo de Chaves, da I Liga.

A entrada em competição dos beirões na II Liga de futebol, acontece em 06 ou 07 de agosto, no Seixal, frente ao Benfica B, em partida da primeira jornada.

Até à estreia, o Académico de Viseu vai ainda realizar mais três encontros, o primeiro com o Vizela, em Quiaios, no sábado (23 de julho), depois em Viseu, com a Sanjoanense (dia 27), e um último jogo em 30 de julho, no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, na apresentação do Rio Ave aos adeptos.