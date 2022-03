Académico de Viseu derrota Académica em Coimbra

Os "estudantes" continuam como lanterna-vermelha da II Liga, com 14 pontos, a dois pontos do Varzim, 17.º e antepenúltimo, e a cinco do Covilhã, no 16.º posto, que dá acesso a lutar pela permanência.

O Académico de Viseu venceu esta segunda-feira a Académica por 2-1, em Coimbra, em jogo da 24.ª jornada da II Liga, deixando a "briosa" cada vez mais afundada no último lugar do campeonato.

A equipa viseense foi para intervalo a vencer com golo de Daniel Nussbaumer, aos 33 minutos. No segundo tempo, a "briosa" conseguiu chegar à igualdade por João Carlos, aos 74 minutos, mas Ricardo Machado ditou o resultado final aos 83 minutos.

O Académico de Viseu, que não vencia há cinco jogos, ocupa a 14.ª posição, com 27 pontos.

Jogo no Estádio Cidade de Coimbra.

Académica - Académico Viseu 1-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Daniel Nussbaumer, 33 minutos.

1-1, João Carlos, 74.

1-2, Ricardo Machado, 83.

Equipas:

Académica: Stojkovic, João Diogo, Zé Castro, Jorge Filipe, Dias (Mimito, 58), Reko, Traquina, Fábio Vianna (David Sualehe, 46), Hugo Seco (Toro, 46), Costinha (Fatai, 68) e João Carlos.

(Suplentes: Mika, David Sualehe, Mimito, Toro, Fatai, Luís Aurélio, Caballero, Justiniano e Fábio Fortes).

Treinador: Pedro Duarte.

Académico Viseu: Rafa, Mesquita, Pedro Monteiro, Ricardo Machado, Igor Milioransa, Adílio (Vítor Bruno, 74), Ericsson, Filipe Cardoso, André Claro (Famana Quisera, 80), Daniel Nussbaumer (Bandeira, 90) e Paul Ayongo.

(Suplentes: Janota, Musa Yahaya, Vítor Bruno, Famana Quisera, Çakar, Romy Silva, Bandeira e Sena).

Treinador: Pedro Ribeiro.

Árbitro: João Pinho (AF Aveiro).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pedro Monteiro (40), Dias (43), André Claro (79), Ericsson (80), Tiago Mesquita (81), Rafa (85), Mimito (90+2) e Igor Milioransa (90+6).

Assistência: 2.448 espetadores.