Académico de Viseu contrata Igor Milioransa ao Grémio Anápolis

A SAD do Académico de Viseu oficializou a compra do passe de Igor Milioransa, lateral brasileiro, que assinou até 2024 pelo clube da Liga SABSEG.

"A Académico de Viseu Futebol Clube, Futebol SAD, vem por este meio informar que chegou a acordo com o Grémio de Anápolis para a compra do passe do jogador Igor Milioransa", informou em comunicado, no dia em que o plantel dos viseenses cumpriu o primeiro dia de pré-época com os habituais testes médicos, nos quais esteve já o atleta.

Igor Milioransa, de 25 anos, chegou a Viseu na época passada, para a sua primeira experiência na Europa, por empréstimo do clube brasileiro.

O lateral esquerdo foi utilizado em 24 jogos e as exibições convenceram a SAD viseense a avançar para a compra do passe do atleta, não tendo sido divulgados os valores do negócio com o Grémio de Anápolis.

O grupo de trabalho orientado por Pedro Ribeiro prepara o primeiro dos sete jogos de pré-época, dia 09 de julho, frente à equipa de juniores do clube.

No dia 13 de julho joga em Chaves, um adversário da Liga Bwin, e em 16 de julho há novo jogo em agenda, mas ainda sem adversário definido.

No dia 20, o Académico recebe o São João de Ver, e em 23 joga em Quiaios com o Vizela. Recebe a Sanjoanense em 27 de julho e vai dia 30 de julho até ao Estádio dos Arcos, a Vila do Conde, para a apresentação do Rio Ave aos sócios, no terceiro jogo de pré-época frente a um adversário da Liga Bwin.