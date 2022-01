Rafa Alves é reforço do Académico de Viseu, da Liga SABSEG

Rafa Alves é reforço do Académico de Viseu, apurou O JOGO. O guarda-redes, 28 anos, não tinha sido utilizado, esta temporada, pelo Trofense, que o contratara ao PAEEK (Chipre). Do currículo do jogador conta passagens por Braga B, Coimbrões, União da Madeira, Aves e Vizela.

Nos viseenses lutará pela titularidade com Ricardo Janota e Domen Gril. Mbaye está lesionado.