Académico de Viseu continua sem vencer desde a saída de Jorge Costa

Após a 31.ª jornada, os viseenses ocupam o quarto lugar, com 50 pontos, e continuam sem vencer - duas derrotas e um empate - desde a saída de Jorge Costa

Académico de Viseu e Penafiel empataram hoje sem golos, no Fontelo, em Viseu, em jogo da 31.ª jornada da II Liga de futebol, em que foi preciso esperar 48 minutos para se ver um remate à baliza.

Foi uma primeira parte sem registo de qualquer lance de perigo em qualquer das áreas, com duas equipas que falharam muitos passes, sem capacidade de atormentarem as defesas adversárias.

A segunda parte teve mais emoção, com Adílio, aos 48 minutos, a rematar ao poste, após defesa incompleta de Gril.

Responderam os beirões, com Tiago Mesquita a rematar forte, mas sobre a barra, e aos 54, André Clóvis, a passe de Igor Milioransa, rematou com perigo, mas ao lado da baliza do Penafiel.

Os comandados de Hélder Cristovão ficaram perto do golo aos 62 minutos, com Adílio, de cabeça, a rematar junto ao poste, com Gril fora do lance.

O Académico de Viseu voltaria a ficar perto do golo, aos 66 minutos, com Massimo, em boa posição na área, a rematar junto ao poste da baliza defendida por Filipe Ferreira.

Aos 78 minutos, Ott disparou de primeira e obrigou o guarda-redes do Penafiel a uma grande defesa.

Após a 31.ª jornada, os viseenses ocupam o quarto lugar, com 50 pontos, e continuam sem vencer - duas derrotas e um empate - desde a saída de Jorge Costa do comando técnico. Já o Penafiel é 13.º, com 36, seis acima do lugar de play-off de manutenção, o 16.º

Jogo disputado no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.

Académico de Viseu - Penafiel, 0-0.

Académico de Viseu: Gril, Tiago Mesquita (Luisinho, 80), André Almeida, Arthur Chaves, Milioransa, Paná (Capela, 62), Messeguem, Famana Quizera (Ramirez, 62), Massimo (Rodrigo Pereira, 80), Gautier Ott e André Clóvis.

(Suplentes: Mbyae, Ícaro, Ramirez, Rodrigo Pereira, Nduwarugira, Capela, Currás, Luisinho e Welch).

Treinador: Pedro Bessa.

- Penafiel: Filipe Ferreira, Silvério, Filipe Cardoso, João Miguel, Rúben Freitas, Rodrigo Valente (Lucas, 68), Reko (Feliz, 85), Batista (João Oliveira, 68), Simão, Roberto (pipote, 90+3) e Adílio Santos.

(Suplentes: Macedo, Lucas, Bruno Pereira, Tipote, Adriano, João Oliveira, Vasco Braga, Feliz e Fábio Fortes).

Treinador: Hélder Cristovão .

Árbitro: José Bessa (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Igor Milioransa (31) e Rodrigo Valente (39).