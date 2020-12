Académico de Viseu bate e ultrapassa FC Porto B na classificação

Equipa de Pedro Duarte somou a segunda vitória seguida na II Liga e ascendeu ao 13.º lugar da competição. Dragões ainda conseguiram recuperar de uma desvantagem de dois golos

O Académico de Viseu venceu, esta quarta-feira, o anfitrião FC Porto B, com um resultado tangencial de 2-3, em jogo da 13.ª jornada da II Liga, disputado no Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio, em Gaia, e ascendeu ao 13.º posto da classificação da competição.

Num jogo de muita emoção e várias oportunidades para marcar, o Académico de Viseu tratou de inaugurar o marcador logo aos 14 minutos, por intermédio de João Vasco, que viria a ter um papel determinante na conquista dos três pontos.

A vantagem viseense apenas foi ampliada já na segunda parte do desafio, desta feita por Paul Ayongo, que não desperdiçou a cobrança de uma grande penalidade, aos 47 minutos, na sequência de uma fase de supremacia do FC Porto B.

Os dragões mantiveram, ainda assim, a toada e responderam de forma enérgica, conseguindo colocar indefinição sobre quem seria o vencedor. Em pouco tempo, o FC Porto B tratou de igualar: Francisco Conceição reduziu aos 60 minutos e João Marcelo igualou aos 71 minutos.

A alegria e o alívio dos jovens dragões foi "sol de pouca dura" pois, logo aos 73 minutos, o avançado João Vasco tentou a sorte com um remate desde muito longe, junto à relva, e foi mesmo feliz, conseguindo um bis ao bater Ricardo Silva.

O FC Porto ainda esteve bem perto de conseguir igualar novamente o marcador no Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio, mas o poste direito da baliza de Ricardo Fernandes impediu Boateng, saído do banco de suplentes portista, de festejar com os companheiros.

Com este resultado, o Académico de Viseu alcançou a segunda vitória seguida na II Liga - a terceira em todas as competições - e subiu ao 13.º posto da classificação da competição, com 14 pontos, e deixou para trás as equipas B de FC Porto e Benfica.

Noutro sentido, o FC Porto B completou três jornadas sem vencer, depois do empate com Estoril e da derrota com a Académica, fixando-se, agora, no 15.º lugar da tabela - está a um da zona de despromoção -, com 11 pontos e o pior registo defensivo da prova.