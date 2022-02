Académico de Viseu autorizado a treinar no Estádio do Fontelo

Realização de jogos no reduto viseense, porém, só deve ocorrer na próxima época (2022/23)

Pedro Ribeiro, vereador do Desporto da Câmara Municipal de Viseu, afirmou, esta terça-feira, que o plantel do Académico de Viseu (Liga SABSEG) está autorizado a preparar os jogos do que resta desta época no Estádio do Fontelo.

"Em termos de treinos, já pode começar a fazer testes no relvado. Uma vez que não necessitamos de iluminação para os treinos, é possível. Estamos a combinar, já para durante esta semana ou na próxima, para fazer os testes para ver o comportamento do relvado", disse Pedro Ribeiro, em declarações ao "Jornal do Centro".

Arredado do recinto viseense, devido a obras, a equipa só deverá atuar em casa a partir da próxima temporada (2022/23), dado que ainda resta instalar a iluminação.

"O projeto de iluminação está entregue para licenciamento e, a partir daí, entraremos em fase de concurso e, depois, em fase de obra. (...) Na próxima época, o estádio poderá estar homologado para receber jogos da segunda liga", juntou.

Em 2021/22, recorde-se, o Ac. Viseu tem disputado os jogos caseiros no Estádio Municipal de Aveiro, dado que o de Fontelo entrou em obras para renovação da pista, do relvado, sistema de rega e colocação de sistema de iluminação.