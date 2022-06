Académico de Viseu anuncia renovação de contrato com Paná

Médio de 30 anos continua no clube em 2022/23.

O Académico de Viseu anunciou esta quarta-feira a renovação de contrato com Paná, válido para a temporada 2022/23.

O médio de 30 anos parte assim para a terceira temporada consecutiva ao serviço do clube, depois de uma primeira passagem por Viseu, entre 2016/17 e 2018/19. Representou ainda Leixões, Chaves, Marítimo e Tourizense.

"Esta época revelou-se um dos pilares para a equipa conseguir alcançar com sucesso a manutenção na Liga Portugal 2, com a participação em 35 jogos e dois golos. Paná revelou-se felicíssimo por ter renovado pelo clube, uma casa que já bem conhece e é sempre bem acolhido pelos adeptos", escreveu o Académico no site oficial.