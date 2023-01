Académico de Viseu aciona cláusula de compra de André Clóvis

Clóvis em destaque no Académico de Viseu

O Estoril, emblema que tinha emprestado o jogador aos ​​​​​​​viriatos, recebe 1.25 milhões de euros pelo passe.

O Académico de Viseu acionou, junto do Estoril, a cláusula de compra de André Clóvis, sendo que o conjunto da Linha de Cascais recebe 1.25 milhões pelo passe do jogador.

O ponta de lança brasileiro, de 25 anos, natural de São Paulo, estava emprestado aos viriatos e, até ao momento, apontou 16 golos e duas assistências nos 20 jogos que disputou na presente temporada, sendo a principal figura da formação orientada por Jorge Costa, que ocupa a quarta posição da tabela classificativa da II Liga, com os mesmos 23 pontos do Estrela da Amadora, terceiro colocado.

No futebol português, o futebolista vestiu ainda as camisolas do Portimonense e Leixões.