Académico de Viseu, de Jorge Costa, soma quarto triunfo em cinco jornadas

Redação com Lusa

Vitória na receção à B SAD, por 2-1, com o golo decisivo a surgir já nos minutos finais.

O Académico de Viseu venceu este domingo a BSAD por 2-1, em partida da 11.ª jornada da Liga SABSEG, reforçando a melhor fase de época dos beirões com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos.

Em Viseu, André Clóvis, aos 21 minutos, e Yúri Araújo, aos 88, marcaram para os viseenses, com Jefferson a marcar o golo da BSAD, aos 73.

Os beirões adiantaram-se no marcador numa altura em que a BSAD estava com mais posse de bola, embora sem criar grandes problemas para a defesa academista: André Clóvis, muito rápido, aproveitou um mau atraso de Braima e só com Gonçalo Tabuaço pela frente rematou forte e colocado.

Ainda na primeira parte, depois de ver Massimo sair por lesão, aos 24 minutos, substituído por Nduwarugira, o Académico de Viseu esteve perto de dilatar a vantagem com André Clóvis a rematar junto ao poste depois de uma assistência na esquerda de Gautier Ott.

No segundo tempo, os comandados de Nandinho voltaram a entrar melhor e criaram duas boas oportunidades, primeiro por Chico (56) e depois por Braima (62), mas em ambas Domen Grill levou a melhor.

Contudo, o guarda-redes esloveno não conseguiu parar o remate de Jeffersom aos 73 minutos, que apareceu isolado para fazer o empate para os visitantes.

Na resposta, aos 78 minutos, André Clóvis de cabeça, na sequência de um canto, obrigou Gonçalo Tabuado a uma grande defesa, mas o golo surgiria 10 minutos depois, numa jogada entre dois jogadores lançados no jogo por Jorge Costa, com o argentino Ramirez a ser muito rápido pela esquerda e a cruzar para Yúri Araújo, ao segundo poste, fazer o golo do triunfo dos viseenses.

Após a 11.ª jornada, o Académico de Viseu sobe, à condição, ao sexto lugar, com 16 pontos, enquanto a BSAD continua no 16.º e antepenúltimo posto, em zona de play-off, com oito pontos.

Jogo disputado no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.

Académico de Viseu - BSAD: 2-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, André Clóvis, 21 minutos.

1-1, Jefferson, 73.

2-1, Yúri Araújo, 88.

Equipas:

Académico de Viseu: Domen Gril, Tiago Mesquita (Bandeira, 80), Ícaro Silva, Arthur Chaves, Igor Milioransa (Ramirez, 80), Masseguem, Toro (Paná, 80), Famana Quizer, Massimo (Nduwarugira, 24), Gautier Ott e André Clóvis.

(Suplentes: Janota, Yuri Araújo, Ramirez, Capela, Kauã Oliveira, Nduwarugira, Bandeira, Tomás Silva e Paná).

Treinador: Jorge Costa.

BSAD: Gonçalo Tabuaço, Diogo Tavares (Jójó, 59), Boni, Danny, Henriques Gelain, Tembeng (Tiago Lopes, 90), Braima (Castro, 90), Chico (Patrick, 71), Rúben Oliveira, Edgar (Jefferson, 59) e Kikas.

(Suplentes: Dylan silva, Saramago, Jefferson, Castro, Coxixo, Samuel Lobato, Patrick, Tiago Lopes e Jójó).

Treinador: Nandinho.

Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Arthur Chaves (4), Messeguem (24), Tavares (67), Patrick (71) e Jefferson (85).

Assistência: Cerca de 800 espetadores.