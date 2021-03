Académica volta a escorregar e perde com o aflito Varzim

A lutar pela permanência na II Liga, o Varzim foi a casa da Académica vencer por 2-1. A Briosa mantém o terceiro lugar, mas perde pontos na corrida com o Feirense e o Estoril.

O Varzim, que está nos lugares de despromoção da II Liga, venceu na casa da Académica por 2-1, na 22.ª jornada, com o golo da vitória a ser apontado na compensação.

Os estudantes, que são o terceiro classificado da II Liga, marcaram primeiro por João Mário, aos 19 minutos, mas o Varzim empatou aos 36, por Patrick, na sequência de um canto, e chegou à vitória próximo do fim da partida, aos 90+3, por Patrick, numa recarga após a defesa a um penálti.

A Académica, que não pôde contar com o melhor marcador da II Liga, Bouldini, por lesão, foi quem assumiu desde cedo as "rédeas' da partida, com a primeira oportunidade a surgir aos cinco minutos, com um remate de Traquina defendido para canto.

As investidas de Sanca, pelo flanco esquerdo, ameaçavam a defesa dos poveiros, tendo acabado por sair dos seus pés o cruzamento, aos 19 minutos, para João Mário marcar quase na cara do guarda-redes do Varzim.

A equipa visitante, que está em penúltimo lugar na II Liga, mostrava dificuldades em criar oportunidades e em chegar à área da Académica, com exceção para algumas tentativas pelos pés de Ahmed.

Apesar do domínio dos estudantes, aos 36 minutos, o Varzim chegou à igualdade, num canto marcado por Ahmed, com Patrick a cabecear para o fundo das redes defendidas por Mika.

Quatro minutos depois, a Académica poderia ter voltado à vantagem, após um passe rasteiro de Sanca, que desmarcou João Mário, mas o avançado, só com o guarda-redes poveiro à sua frente, não conseguiu marcar.

A segunda parte começou mais dividida entre as duas equipas, mas sem grandes oportunidades para os dois lados nos primeiros 20 minutos.

Aos 68 minutos, a Académica esteve perto de chegar ao golo, a partir de um ataque rápido pela esquerda, com Sanca a cruzar para Mayambela, que viu o seu remate defendido para canto.

A pressionar alto, o Varzim também mostrava iniciativa e esteve próximo do golo aos 74 minutos, em que Patrick livrou-se de um defesa e rematou colocado, mas ao lado da baliza de Mika.

O golo da vitória chegou aos 90+3 minutos, depois de ter sido marcada grande penalidade na sequência de uma falta sobre Agbon.

Patrick, chamado para converter, viu o penálti ser defendido por Mika, mas acabou por marcar na recarga, conseguindo a quarta vitória do Varzim no campeonato.

Jogo no Estádio Cidade de Coimbra.

Académica - Varzim, 1-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, João Mário, 19 minutos.

1-1, Patrick, 36.

1-2, Patrick, 90+3.

Equipas:

- Académica: Mika, Fabiano, Rafael Vieira, Silvério, Bruno Teles, Guima (Mimito, 78), Dias, Traquina, Fabinho (Mayambela, 65), João Mário e Sanca (Dani, 78).

(Suplentes: Stojkovic, Pinto, Dani, Fábio Vianna, Diogo Pereira, Mike, Mayambela, Kay e Mimito).

Treinador: Rui Borges.

- Varzim: Ricardo, Tiago Almeida, Luís Pedro, André Micael, Cerveira, Ahmed (Lessinho, 83), André Leão, Boubakary Diarra (Rui Moreira, 63), Fatai (André Vieira, 83), Patrick (Irobiso, 93) e Agdon (Tembeng, 93).

(Suplentes: Isma, Tembeng, Lessinho, André Vieira, Rui Moreira, Michael Douglas, Irobiso, Nelson Agra e Rui Coentrão).

Treinador: José Esteves.

Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Luís Pedro (22 minutos), Guima (73), Mayambela (80) e Dani (85).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.