Académica-Vilafranquense: aberto processo disciplinar a jogador, clubes e árbitros

O anúncio surge num comunicado do Conselho de Disciplina da FPF

O Conselho de Disciplina da FPF anunciou esta terça-feira a abertura de processos disciplinares na sequência do sucedido - utilização de um jogador que não fazia parte da ficha de jogo - no Académica-Vilafranquense, disputado no domingo.

Os visados são os dois clubes, a totalidade da equipa de arbitragem liderada por Hugo Silva e ainda o jogador Rodrigo Silva.

Recordemos o que sucedeu:

O jogo entre a Académica e o Vilafranquense, que terminou empatado sem golos, teve um momento caricato. Ao minuto 80, o Vilafranquense lançou para campo um jogador que não constava da ficha oficial do jogo - nem da que foi distribuída aos jornalistas, nem da que estava no site oficial da Liga Portugal.

Rodrigo Rodrigues, dono da camisola 11, entrou para o lugar de André Claro na reta final do desafio, mas não estava na lista de elementos divulgada que tinha apenas 18 jogadores. De resto, no site da Liga nem sequer apareceu que André Claro foi substituído, quando efetivamente foi.

Antes do encontro, o Vilafranquense anunciou nas redes sociais a equipa titular e os suplentes, sem qualquer referência a Rodrigo Rodrigues.

A Académica apresentou um protesto do jogo diante do Vilafranquense que se disputou, esta manhã, no Estádio Cidade de Coimbra e que terminou empatado sem golos, segundo O JOGO apurou.