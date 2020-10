Académica vence na receção à Oliveirense

Redação com Lusa

Equipa de Coimbra está provisoriamente na liderança da II Liga

A Académica venceu a Oliveirense por 3-0, em jogo da oitava jornada da II Liga, disputado em Coimbra, e ascendeu provisoriamente ao primeiro lugar da tabela classificativa.

Com golos de Bouldini (17 minutos), Fabinho (43) e Fabiano (88), os 'estudantes' confirmaram o melhor arranque de época dos últimos anos, com 17 pontos, mais um do que o Estoril e dois sobre o Mafra, segundo e terceiro classificados, que ainda não jogaram.

Não Perca Sporting Renovações em marcha no Sporting: a bola já está do lado de Jovane SAD do Sporting abriu processo de prorrogações com os médios João Palhinha e Matheus Nunes e vai agora estender plano a outros valiosos ativos do plantel.

Muita ativa na primeira parte, a 'briosa' criou duas boas oportunidades para marcar, por Bouldini e Fabinho, respetivamente, e à terceira grande oportunidade surgiu mesmo o golo, aos 17 minutos, por Bouldini, que, novamente isolado, por Fabinho picou a bola por cima da guarda-redes da Oliveirense.

A equipa de Oliveira de Azeméis quase que empatava, aos 35 minutos, no seu lance de maior perigo, num remate do 'meio da rua' de Leo Bahia ao poste.

Aos 39 minutos, a Oliveirense ficou reduzida a 10 elementos com a expulsão de Thalis por acumulação de amarelos.

O segundo golo dos estudantes surgiu aos 43 minutos, por Fabinho, na marcação de uma grande penalidade, a castigar uma eventual falta do guarda-redes Coelho sobre o atacante marroquino Bouldini.

Apesar de jogar com menos um elemento, a Oliveirense procurou assumir as rédeas do jogo na segunda parte, embora sem ocasiões de golo, perante uma 'briosa' a gerir o resultado.

A Académica fixou o resultado já perto do final do jogo, aos 88 minutos, num remate cruzado de Fabiano, após uma boa triangulação na área adversária com João Mário.

Jogo no Estádio Cidade de Coimbra.

Académica - Oliveirense, 3-0.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Bouldini, 17 minutos.

2-0, Fabinho, 43 (grande penalidade).

3-0, Fabiano, 88.

Equipas:

- Académica: Mika, Fabiano, Rafael Vieira, Silvério, Bruno Teles, Dias (Mimito, 86), Guima (Dani, 90), João Mário (Pedro Pinto, 90), Fabinho (Sanca, 71), Traquina e Bouldini (Chaby, 71).

(Suplentes: Daniel Azevedo, Pedro Pinto, Dani, Sanca, Fábio Vianna, Xavi, Diogo Pereira, Chaby e Mimito).

Treinador: Rui Borges.

- Oliveirense: Coelho, Israel, Machado, Raniel, Leo Bahia (Ricardo Tavares, 72), Luiz Henrique (Dionathã, 62), Filipe Gonçalves (Bortoluzo, 62), Lima (António Gomes, 87), Michel, Thalis e Jorge Teixeira (Oliveira, 62).

(Suplentes: Rui Dabó, Bortoluzo, Steven Pereira, Obi, Oliveira, Leandro, Ricardo Tavares, Dionathã e António Gomes).

Treinador: Pedro Miguel.

Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Thalis (15 e 39), Fabinho (16), Bouldini (26), Coelho (42), Dias (64) e Bortoluzo (73). Cartão vermelho para Thalis (39), por acumulação de amarelos.

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.