Académica vence Leixões e conquista segunda vitória do campeonato

Um golo de Traquina, aos 63 minutos, permitiu à Académica vencer o Leixões por 1-0, em jogo da 20.ª jornada da II Liga SABSEG, disputado em Coimbra, e conquistar a segunda vitória no campeonato.

Numa partida em que a equipa nortenha jogou reduzida a 10 elementos a partir dos 65 minutos, por expulsão de Ben Hassan, a Briosa apresentou algumas alterações no onze inicial e estreou o guarda-redes Stojkovic em jogos do campeonato.

Apesar da vitória, a Académica mantém o último lugar da II Liga SABSEG, com 11 pontos, menos um do que o penúltimo classificado (Varzim), enquanto o Leixões ocupa o 14.º posto, com 22 pontos.

Jogo no Estádio Cidade de Coimbra.

Académica - Leixões 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

1-0, Traquina, 63 minutos.

Académica: Stojkovic, João Diogo, João Tiago, Justiniano, David Sualehe, Mimito, Luís Aurélio (Vasco Gomes, 64), Reko, Costinha (Fatai, 73), Traquina (Fábio Viana, 88) e João Carlos (Caballero, 88).

(Suplentes: Mika, Fatai, Fábio Vianna, Vasco Gomes, Pavlic, João Lucas, Guilherme, Caballero e Hugo Seco).

Treinador: Pedro Duarte.

Leixões: Stefanovic, Gustavo França, Léo Bolgado, Nduwarugira, Pastor (Kiki, 75), Ben Hassan, Fabinho (Thalis, 76), Seck (Isnaba, 83), Sapara (Morim, 83), Oliveira e Wendel.

(Suplentes: Tiago Silva, George, Mory Bamba, Kiki, Calasan, João Amorim, Morim, Isnaba e Thalis).

Treinador: José Mota.

Árbitro: Bruno Costa (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pastor (25), Traquina (45) e Thalis (90+2). Cartão vermelho direto para Ben Hassan (65).

Assistência: 1.173 espectadores.