Académica-Varzim vai jogar-se à porta fechada

Segundo O JOGO apurou, a Briosa vai cumprir a sanção de um jogo à porta fechada decretada em Novembro de 2019 pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

O duelo entre a Académica e o Varzim, que está agendado para as 11h00 de sábado e que diz respeito à segunda jornada da Liga SABSEG, vai realizar-se à porta fechada.

Segundo O JOGO apurou, a Briosa vai cumprir a sanção de um jogo à porta fechada decretada em Novembro de 2019 pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, na sequência dos incidentes ocorridos durante o encontro particular com o Benfica, realizado a 13 de Julho desse ano no Estádio Cidade de Coimbra. Recorde-se que durante esse desafio, um adepto do Benfica foi empurrado da bancada e fraturou a vértebra D12.

Na altura em que o CD decidiu o castigo, os responsáveis academistas avançaram com recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto, suspendendo a decisão, no entanto, um ano e oito meses depois o castigo manteve-se e a Académica vai cumpri-lo.

Recorde-se que o jogo com o Varzim não se irá disputar no Estádio Cidade de Coimbra em virtude da colocação de um novo relvado, desconhecendo-se ainda onde se irá realizar.