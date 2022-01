Académica reforça plantel com defesa português e avançado proveniente do Flamengo

Dois reforços chegam esta quarta-feira à "briosa".

A Académica, da II Liga, anunciou esta quarta-feira a contratação do defesa-direito João Diogo, ex-Camacha - como O JOGO havia noticiado -, e a chegada por empréstimo do avançado brasileiro Weverton, do Flamengo.

Em comunicado, o clube, último classificado da II Liga, informou que João Diogo, de 33 anos, assinou contrato até ao final da temporada.

Formado no Marítimo, clube que representou durante vários anos, foi internacional sub-21 pela seleção nacional, contando ainda no currículo "com uma boa campanha na I Liga ao serviço do Belenenses", refere a nota.

A briosa salienta que João Diogo teve, em 2017, a sua primeira experiência no estrangeiro, tendo rumado à Roménia para representar o Gaz Metan e depois o Farul.

Vestiu ainda a camisola dos eslovacos do Spartak Trnava, regressando a Portugal em 2019 para representar o Estoril Praia, no ano da subida de divisão à I Liga.

O avançado Weverton, de 19 anos, chega por empréstimo do Flamengo por uma temporada e meia, com opção de compra.

O atleta já conquistou vários títulos nas camadas jovens do campeonato brasileiro e, segundo a Académica, "é considerado uma das maiores promessas" do Flamengo, clube no qual fez toda a sua formação.

O jogador vai integrar no imediato a equipa de sub-23 dos 'estudantes', naquela que será a sua primeira experiência na Europa.