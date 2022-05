Académica reagenda eleições após anulação da primeira data

Redação com Lusa

A Mesa da Assembleia Geral da Académica - Organismo Autónomo de Futebol anunciou esta quinta-feira que reagendou as eleições para os órgãos sociais do clube para 4 de junho, depois da anulação do ato marcado para 15 de maio.

Em comunicado, o presidente daquele órgão, Maló de Abreu, informou que as listas a submeter a sufrágio deverão dar entrada na secretaria do clube até às 20:00 do dia 20 de maio.

As eleições para os órgãos sociais da briosa, inicialmente previstas para 15 de maio, vão decorrer no dia 4 de junho "ininterruptamente das 10:00 às 22:00", depois de terem sido anuladas devido à falta de candidatos.

Fonte da mesa da Assembleia Geral disse à agência Lusa que a realização de uma assembleia geral para discutir e aprovar uma proposta de constituição de uma Sociedade Anónima Desportiva (SAD) antes das eleições deverá ser solicitada pela direção.

O Conselho Académico emitiu hoje um comunicado, solicitando à direção que, na proposta da transformação da atual Sociedade Desportiva Unipessoal por Quotas (SDUQ) em SAD, "leve em conta, no que for possível as preocupações manifestadas no parecer da comissão de acompanhamento, e bem assim, nas diversas intervenções dos conselheiros".

No dia 16 de abril, o presidente da direção, Pedro Roxo, anunciou a intenção de uma empresa americana subscrever 49% do capital social de uma futura SAD, cuja proposta esteve em análise por uma comissão, já despromovida à Liga 3, recebe o Farense, na última jornada da II Liga.

A Académica é liderada há cinco anos por Pedro Roxo, que assumiu a presidência depois da saída de Paulo Almeida e venceu as últimas eleições, realizadas há três anos, contra o médico Joaquim Reis.

Os estudantes despediram-se da II Liga no dia 16 de abril, ao empatar a zero em casa com o Penafiel, em jogo da 30.ª jornada, descendo pela primeira vez na sua história à terceira divisão.

O histórico clube de Coimbra ocupa a última posição da tabela classificativa, com 16 pontos em 32 jogos, tendo somado ao longo da época apenas três vitórias e sete empates.