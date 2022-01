Académica quer adiar jogo com o Rio Ave devido a surto de covid-19

Académica a contas com a covid-19

Jogo está agendado para segunda-feira e clube fez o pedido ao adversário e à Liga, por causa dos casos de covid-19

A Académica pretende que seja adiado o jogo com o Rio Ave, que está agendado para segunda-feira às 18h00, no Estádio Cidade de Coimbra, e segundo O JOGO apurou já solicitou isso mesmo junto do adversário e da Liga.

Nesta altura, o emblema de Coimbra sente que não estão reunidas as condições para disputar o duelo relativo à ronda 18 da Liga SABSEG, tendo em conta que nas melhores expectativas Pedro Duarte terá 13 jogadores disponíveis, dois deles guarda-redes.

Ao longo desta semana, foram detetados mais sete casos de covid-19 no plantel academista (a juntar a mais três no staff) - e amanhã mesmo será dia de nova testagem como acontece a 48 horas de cada desafio -, sendo que, além disso, Zé Castro, João Mário e Fábio Fortes estão lesionados, Mimito Biai está ao serviço da Guiné Bissau na Taça das Nações Africanas, Ricardo Dias e Hugo Seco têm de cumprir uma partida de suspensão e os reforços Kalindi e Luís Aurélio, por motivos burocráticos, ainda não foram inscritos na Liga.

Quem também não entra nas contas é João Pedro. O lateral direito vai jogar para os cipriotas do Apoel, mas mesmo que não saísse também não deveria poder ir a jogo, uma vez que também está infetado com covid-19.