Académica protesta jogo frente ao Vilafranquense: saiba o que está em causa

A Académica apresentou um protesto do jogo diante do Vilafranquense que se disputou, esta manhã, no Estádio Cidade de Coimbra e que terminou empatado sem golos, segundo O JOGO apurou.

Em causa está o facto de que ao minuto 80 do encontro da 26.ª jornada, o emblema ribatejano ter utilizado um jogador que não constava da ficha de jogo (Rodrigo Rodrigues) e que substituiu André Claro. De resto, no sítio da Liga nem sequer aparece que André Claro foi substituído, quando efetivamente foi.

No final do desafio, Carlos Pinto, treinador do Vilafranquense, alegou que o erro foi do árbitro da partida, Hugo Silva, ilibando o emblema ribatejano de qualquer responsabilidade.