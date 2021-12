Académica fica só com um avançado devido à covid-19

Mauro Caballero é o único jogador disponível. Fábio Fortes está lesionado, João Carlos infetado e Dani Costa em isolamento

Será uma Académica desfalcada aquela que, esta terça-feira, vai medir forças com o Trofense. Além dos lesionados Zé Castro, João Mário e Fábio Fortes e dos castigados Reko e Traquina, a Briosa ficou ainda privada de João Carlos, goleador da equipa com sete golos, que testou positivo à covid-19, enquanto Dani Costa, embora negativo, está em isolamento depois de ter contactado com alguém que está positivo.

Isso mesmo revelou esta segunda-feira o treinador Pedro Duarte que durante a semana procurou encontrar soluções. "Vai ser um jogo típico de II Liga, muito competitivo, no qual esperamos dar uma resposta positiva, dando seguimento ao que fizemos na segunda parte em Mafra e ao que fizemos anteriormente diante do Penafiel e Covilhã". Assim, o técnico dispõem, apenas, de Mauro Caballero, para o eixo da linha ofensiva.