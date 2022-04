Académica está no último lugar, mas tem o melhor avançado de março

João Carlos voltou a ser distinguido pelos treinadores da Liga SABSEG.

João Carlos, da Académica, foi eleito o melhor avançado na Liga SABSEG no mês de março, com 29,01% dos votos dos treinadores da competição. O jogador brasileiro repete o prémio alcançado em fevereiro, depois de quatro golos apontados no período em questão.

João Carlos superou a concorrência de Pedro Mendes (Rio Ave), que contabilizou 19,14% dos votos, e ainda de Wellington (9,88%), avançado do Chaves.

Com 16 golos apontados esta temporada, o faro pelo golo de João Carlos não tem sido suficiente para a Académica acumular bons resultados: está no último lugar e com a descida à Liga 3 no horizonte.