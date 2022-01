Académica diz-se "previsivelmente" pronta para jogar na quarta-feira

ACadémica a contas com a covid-19

Redação com Lusa

Jogo com o Rio Ave estava agendado para esta segunda-feira e foi adiado.

A Académica explicou em comunicado que estará "previsivelmente" pronta para defrontar na quarta-feira o Rio Ave, em encontro da 18.ª jornada da Liga SABSEG, que se devia ter realizado esta segunda.

Na quarta-feira, "parte significativa das dificuldades manifestadas pela Académica, no seu pedido de adiamento do jogo, designadamente das que se referem à infeção de vários atletas por coronavírus, se encontrarão previsivelmente resolvidas", refere um comunicado do clube, emitido na noite de hoje.

"Esclarecem ainda ambas as Direções que as posições anteriormente tomadas sobre este assunto, através de comunicados publicados nas respetivas páginas oficiais, nunca pretenderam beliscar sequer, a excelente relação que sempre existiu e sempre existirá, entre a Académica e o Rio Ave FC", salienta a nota.

O comunicado sublinha ainda que "fica reconhecido que a Académica tinha razões objetivas para solicitar o adiamento ora acordado, bem como fica esclarecido que nunca o Rio Ave FC pretendeu colocar em causa o fair-play que, na visão de ambos os emblemas, deve presidir sempre à realização das diversas competições do futebol português".

O jogo Académica-Rio Ave, da 18.ª jornada da II Liga de futebol, que se devia ter realizado às 18:00 de hoje, em Coimbra, foi adiado para 19 de janeiro.

De acordo com um comunicado da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), o encontro foi adiando porque a formação de Coimbra tinha "menos de 13 elementos disponíveis para a partida", algo que se enquadra "no novo Artigo 46.º - A do Regulamento de Competições".

"Ao abrigo das alterações regulamentar votadas pelos clubes, em Assembleia Geral Extraordinária, no passado dia 21 de dezembro (...), o jogo Académica-Rio Ave, da jornada 18 da II Liga, foi adiado para as 18:00 de quarta-feira, dia 19 de janeiro", avançou ainda a Liga.

Horas antes do jogo, a Briosa, em comunicado, informou que não dispunha do número mínimo de jogadores para que o encontro se realizasse hoje no Estádio Cidade de Coimbra, devido a vários casos de infeção com o coronavírus.

Com 18 jornadas disputadas, os "estudantes" somam oito pontos, com apenas uma vitória, em 16 jogos, ocupando a 17.ª e penúltima posição da II Liga de futebol, enquanto o Rio Ave é sexto, com 27 pontos, em apenas 15 encontros.