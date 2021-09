Académica confirma saída de Rui Borges e há um nome bem colocado para a sucessão

João Carlos Pereira é uma forte possibilidade para assumir o comando técnico.

A Académica oficializou na manhã desta quarta-feira a saída de Rui Borges do comando técnico. O clube de Coimbra deu conta da rescisão de contrato entre as partes e desejou felicidades ao treinador, num desfecho que era já conhecido desde ontem.

"A Associação Académica de Coimbra OAF vem informar os seus sócios e demais interessados que, durante a manhã de hoje, chegou a acordo com o treinador Rui Borges e restante equipa técnica para a rescisão amigável do seu contrato. Ao Rui Borges e aos seus adjuntos enviamos votos sinceros de grandes sucessos pessoais e desportivos, agradecendo também toda a seriedade, profissionalismo e honestidade com que pautou a sua passagem pela Académica", pode ler-se nas redes sociais da Académica.

Rui Borges, tal como O JOGO informa na edição impressa desta quarta-feira, pode ser o substituto de Costinha no Nacional. João Carlos Pereira, que já orientou o clube, é um dos nomes na linha da frente para a sucessão.

Recorde-se que a Académica começou mal a época, com apenas dois pontos em seis jornadas da Liga SABSEG.