Académica bate Penafiel e pressiona equipas no topo da Liga Sabseg

Briosa está no terceiro lugar a apenas um ponto (mais um jogo) de distância do vice-líder Feirense e a dois do primeiro classificado Estoril Praia

A Académica venceu, este domingo, no campo do Penafiel, por 2-1, com um bis de João Mário, e voltou a colar-se às equipas nos lugares de subida na Liga Sabseg, após o término do embate da 23.ª jornada.

O avançado guineense dos estudantes foi a figura do jogo, ao marcar aos 25 e 55 minutos, quebrando um jejum de vitórias da Académica no 25 de Abril que durava há 26 anos, desde a temporada 1994/95. O Penafiel ainda reduziu por Ronaldo Tavares, aos 82, mas não foi suficiente para somar pontos.

Na classificação, a Académica continua no terceiro lugar, agora a apenas um ponto e mais um jogo do segundo Feirense e a dois do líder Estoril Praia, nos lugares de subida direta, enquanto o Penafiel mantém o oitavo lugar, com os mesmos 29 e dois jogos a menos.

Após um mês sem jogar, devido a um surto de covid-19, o Penafiel procurava regenerar-se e retomar o trilho dos bons resultados, mas a Académica, ferida por duas derrotas consecutivas que a retiraram dos lugares de subida, trazia a lição bem estudada, não se importando de ceder a iniciativa para responder em transição.

Os locais tiveram mais posse e passes numa primeira parte em que lhes pertenceram os primeiros remates, por Wagner e Simãozinho, mas a Académica, das melhores equipas a defender no campeonato, logo tratou de juntar as linhas e retirar espaços em zonas próximas da sua baliza.

A estratégia de provocar a exposição contrária e explorar, depois, as transições resultou em pleno aos 33 minutos, na sequência de um canto contra, logo transformado numa saída simples e demasiado rápida para os centrais do Penafiel.

Sanca serviu a velocidade de João Mário à saída do seu meio-campo e o avançado, sem nunca perder o controlo da bola, rematou colocado à entrada da área do Penafiel, sem possibilidade de defesa para Emanuel Novo.

A Académica regressou dos balneários com o objetivo de controlar o jogo com bola e melhor ficou no jogo com o "bis' de João Mário, aos 55 minutos, a emendar um centro de Traquina da direita.

O técnico penafidelense tirou do banco Ronaldo Tavares e mudou o esquema inicial, aumentando a agressividade e arriscando mais no ataque, mas Rui Pedro não foi feliz na finalização, desperdiçando claras oportunidades de golo, aos 59 e 81, um minuto antes de Ronaldo "fuzilar' Mika. Apesar do esforço final, o resultado não voltaria a sofrer alterações.