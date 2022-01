Académica anuncia rescisão com João Pedro, de partida para o Chipre

A Académica anunciou hoje a rescisão de contrato do defesa direito João Pedro, de 35 anos, que rumou ao Apoel, do Chipre, país onde já alinhou no Apollon Limassol.

Formado no Braga, o veterano tinha ingressado esta época na Briosa, pela qual participou em 16 encontros, depois de seis épocas ao serviço do Apollon Limassol.

No mercado de inverno, a Académica já rescindiu o contrato de empréstimo do brasileiro Michel Lima, que regressou à Oliveirense, detentora dos direitos do atleta. Antes, o clube já tinha terminado também a ligação com o colombiano Daniel Rodriguez, de 27 anos, que ingressou no Oliveira do Hospital, da Liga 3.

Neste defeso, os estudantes asseguraram a contratação do médio português Luís Aurélio, de 33 anos, ex-Cluj (Roménia), e do lateral direito Kalindi, ex-Nacional.

Ao fim de 16 jornadas, a Académica soma oito pontos, com apenas uma vitória, ocupando a 17ª e penúltima posição da Liga Sabseg.