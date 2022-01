Académica anuncia Jorge Fellipe para o centro da defesa

O defesa, de 1,95 metros, já representou em Portugal o Aves e o Farense, contando ainda com experiências na Arábia Saudita e Singapura

O defesa central brasileiro Jorge Fellipe, de 33 anos, é o novo reforço da Académica de Coimbra para o setor mais recuado, anunciou hoje o clube da Liga Portugal SABSEG.

Em comunicado, a "briosa" informa que o jogador, proveniente do Santo André, do Campeonato Paulista, Brasil, onde fez grande parte da carreira, assinou contrato até final da época.

Neste defeso, os "estudantes" asseguraram também a contratação do médio português Luís Aurélio, de 33 anos, ex-Cluj (Roménia), do lateral direito Kalindi, ex-Nacional, do defesa direito João Diogo, ex-Camacha, e do avançado brasileiro Weverton, por empréstimo do Flamengo.

Os "estudantes" ocupam a 18.ª e última posição da Liga SABSEG, com 11 pontos, menos um do que o penúltimo classificado (Varzim).