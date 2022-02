Académica alcançar terceiro triunfo no campeonato e deixa último lugar

Redação com Lusa

A Académica venceu na visita ao Estrela da Amadora, por 3-1, em jogo da 21.ª jornada, e fugiu ao último lugar da Liga SABSEG.

No Estádio José Gomes, a partida iniciou-se, desde logo, movimentada, com o atacante João Carlos a ser admoestado com pouco mais de 10 segundos de jogo e, aos cinco minutos, a isolar-se para ser derrubado na grande área pelo guarda-redes Nuno Hidalgo.

Chamado à cobrança do castigo máximo, o avançado da Académica atirou ao lado, desperdiçando assim uma soberana oportunidade para que os estudantes se adiantassem no marcador logo no período inicial.

O Estrela assumiu uma maior iniciativa no quarto de hora que se seguiu, mas ficou-se por duas incursões sem perigo para a baliza da Académica, que se revelou bem mais eficiente quando, aos 22, afastou a pressão adversária e abriu o marcador numa transição iniciada na esquerda e que passou pelo eixo, no qual João Carlos serviu de pivot e libertou Fatai, que entrou na área estrelista pela direita e atirou cruzado para o 0-1.

O golo visitante retirou ímpeto ao Estrela e, em sentido contrário, trouxe confiança à Briosa, que, aos 33 minutos, quase voltou a marcar através de um cabeceamento ao segundo poste de Justiniano. Não o fez e na área contrária surgiu o golo dos locais, com a coxa de João Diogo a servir de tabela para que o remate de Paulinho resultasse no tento da igualdade, aos 36.

Porém, a Académica restabeleceria a vantagem menos de dois minutos depois, através de um momento de inspiração de Traquina, que recuperou a bola na pressão sobre Afonso Figueiredo e, num gesto técnico que já havia realizado na época transata e que valeu na altura um triunfo no Estoril, colocou um chapéu ainda a partir de fora da área, alcançando um golo muito celebrado no banco academista.

Após o reatamento, nova precipitação voltou a criar problemas ao conjunto da casa: Afonso Figueiredo falhou a tentativa de controlar a bola, permitindo a recuperação de Fatai, que ganhou em velocidade e obrigou o defensor a provocar penálti. Depois de ter falhado um castigo máximo no período inicial, desta feita João Carlos não vacilou, aos 56.

Perante uma complicada situação de desvantagem de dois golos, o Estrela correu riscos, esgotando as substituições aos 67 minutos, mas não conseguia obter efeitos práticos.

Ao invés, foi a Académica quem dispôs de três boas situações para aumentar os números: Traquina esteve perto de "bisar" aos 70, não fosse a intervenção de Hidalgo, e Reko desperdiçou duas soberanas oportunidades, a primeira sobre a linha de golo, aos 84, e a segunda num potente remate que embateu com estrondo no travessão, aos 90+1.

O triunfo alcançado na Reboleira - o terceiro na presente edição da II Liga - permitiu ao conjunto de Coimbra deixar a última posição (14 pontos), por troca com o Varzim (13 pontos). Já o Estrela viu-se ultrapassado por FC Porto B e Penafiel e ocupa a nona posição, com 29 pontos conquistados.

Jogo no Estádio José Gomes - (Amadora).

Estrela da Amadora - Académica, 1-3.

Ao intervalo: 1-2.

Marcadores:

0-1, Sodiq Fatai, 22 minutos.

1-1, João Diogo, 36 minutos (autogolo).

1-2, João Traquina, 38 minutos.

1-3, João Carlos, 56 minutos (grande penalidade).

Equipas:

- Estrela da Amadora: Nuno Hidalgo, Sérgio Conceição, André Duarte, Anthony Correia, Afonso Figueiredo (Michel Camargos, 67), Mamadou Traoré (Aloísio Souza, 57), Chapi Romano (Leandro Tipote, 67), Diogo Pinto, André Schutte (Xavi Fernandes, 35), Madson Souza e Paulinho.

(Suplentes: Diogo Santos, Reko Silva, Xavi Fernandes, Tiago Melo, Aloísio Souza, Maestro, Edu Duarte, Michel Camargos e Leandro Tipote.

Treinador: Ricardo Chéu.

- Académica: Vladimir Stojkovic, João Diogo, Pedro Justiniano, Fábio Vianna, David Sualehe, Ricardo Dias, Reko Silva, Costinha (Hugo Seco, 75), Sodiq Fatai (Guilherme Silva, 87), João Traquina e João Carlos (Mauro Caballero, 62).

(Suplentes: Mika, Mimito Biai, Jonathan Toro, Luís Aurélio, Michael Douglas, Guilherme Silva, Mauro Caballero, João Tiago e Hugo Seco.

Treinador: Pedro Duarte.

Árbitro: Gustavo Correia (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Carlos (01), Nuno Hidalgo (05), Mamadou Traoré (30), Ricardo Dias (45+2), Afonso Figueiredo (54), Xavi Fernandes (69), Hugo Seco (84) e Fábio Vianna (84).

Assistência: 2.432 espectadores.