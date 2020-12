Académica acaba com nove mas segura um ponto contra o Casa Pia

Empate no encontro da jornada 12 da II Liga.

Académica e Casa Pia empataram a um golo, em jogo da 12.ª jornada da II Liga, disputado em Coimbra, que ficou marcado por duas expulsões na equipa da casa.

O Casa Pia marcou primeiro, aos 59 minutos, por Zach, mas João Mário empatou aos 71 minutos para a "briosa", que jogou desde os 32 minutos com menos um jogador, devido à expulsão de Rafael Vieira, por acumulação de cartões amarelos, e desde os 74 com apenas nove elementos, depois de Fabiano ter visto o vermelho direto.

Com este resultado, os "estudantes" ocupam o segundo lugar do campeonato, com 25 pontos, enquanto o Casa Pia mantém o oitavo posto, com 17 pontos.

Numa primeira parte muito dividida e praticamente sem ocasiões de golo, foi a Académica a estar mais perto de inaugurar o marcador, aos nove e aos 16 minutos, por Guima, que apareceu em zona de finalização, mas sem sucesso.

Aos 32 minutos, a "briosa" ficou reduzida a 10 elementos, por expulsão do defesa Rafael Vieira, por acumulação de amarelos, e o Casa Pia teve mais pendor ofensivo, mas sem criar perigo.

A equipa lisboeta chegou ao golo aos 59 minutos, na sequência de um pontapé de canto, por Zach, que, depois de um amortecimento de cabeça de Zolotic, empurrou para o fundo da baliza de Mika.

Dez minutos depois, Kelechi quase faz autogolo, num cabeceamento para trás que obrigou o guarda-redes da sua equipa a uma grande defesa, desviando a bola pela linha final.

Os "estudantes" chegaram à igualdade aos 71 minutos, por João Mário, na pequena área, dando o melhor seguimento a um cabeceamento de Traquina, após um cruzamento de Fabinho.

Aos 74 minutos, a Académica sofreu nova contrariedade com a expulsão de Fabiano, com cartão vermelho direto, ficando reduzida a nove elementos.

Mesmo em inferioridade numérica, a "briosa" poderia ter passado para a frente do marcador aos 76 minutos, por Bouldini, mas o remate do avançado marroquino foi defendido pelo corpo do guarda-redes Ricardo Batista.

Jogo no Estádio Cidade de Coimbra

Académica - Casa Pia, 1-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Zach, 59 minutos.

1-1, João Mário, 71.

Equipas:

- Académica: Mika, Fabiano, Rafael Vieira, Bruno Teles, Fábio Vianna, Dias, Guima, Traquina, Fabinho (Mike, 79), João Mário (Sanca, 86) e Bouldini.

(Suplentes: Daniel Azevedo, Pinto, Sanca, Diogo Pereira, Zouridine, Mike, Chaby, Mimito e Rafael Furtado).

Treinador: Rui Borges.

- Casa Pia: Ricardo Batista, Martins (Sousa, 79), Kelechi, Zach, Derick Poloni, Zolotic (Djoussé, 79), Vítor Gonçalves, Saviour Godwin, Diego Medeiros (Alex, 46), Malik (Platiny, 72) e Vitó (Christian, 73).

(Suplentes: Lucas Paes, Sousa, Choi, Christian, Sávio, Alex, Romeu Ribeiro, Djoussé e Platiny).

Treinador: Filipe Martins.

Árbitro: Rui Lima (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rafael Vieira (12 e 32), João Mário (40), Zolotic (44), Dias (56), Fabiano (57) e Zach (65). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Rafael Vieira (32). Cartão vermelho direto para Fabiano (74).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.