Ac. Viseu volta a treinar após nova bateria de testes à covid-19 sem positivos

Pedro Ribeiro pôde orientar a primeira sessão de treino desde que se vinculou ao clube da Liga SABSEG. Oito jogadores estiveram ausentes. Clube não assumiu a razão

O plantel do Académico de Viseu voltou ao trabalho, esta segunda-feira, depois de realozar novos testes antigénio à covid-19 e não terem detetado nenhum novo caso de infeção entre os vários jogadores.

O novo treinador, Pedro Ribeiro, teve assim a oportunidade de trabalhar com os jogadores disponíveis, no que foi o primeiro apronto com o plantel desde que chegou ao clube, depois de ter sido obrigar a cancelar o treino de domingo devido aos oito casos de covid-19 no plantel, sete jogadores e um elemento do staff.

Oficialmente, a SAD beriã não informou quais os atletas do plantel em isolamento com covid-19, mas, no treino desta manhã, foram notadas as ausências de Romy, João Vasco, Pica, Tiago Mesquita, Tiago Correia, Yuri Araújo, Renteria e Famana Quizera.

Além destes, também Luisinho não treinou, por estar a recuperar de uma lesão contraída no jogo da passada jornada da Liga SABSEG, diante do Nacional da Madeira.

Pedro Ribeiro tem pela frente a primeira semana de trabalho como treinador do Ac. Viseu, de preparação para o jogo frente à sua anterior equipa, o Penafiel, a contar para a 17.ª jornada da Liga SABSEG, dia 8 de janeiro, no Estádio 25 de abril, pelas 11 horas..