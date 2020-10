Ac. Viseu radiante com teste-piloto: "Precisamos disto como de pão para a boca"

António Albino, presidente do Ac. Viseu

António Albino, presidente dos viseenses, reagiu a O JOGO à notícia de dois jogos da II Liga entre os teste-piloto para preparar o regresso do público aos estádios.

António Albino, presidente do Académico de Viseu, reagiu a O JOGO com grande satisfação à notícia de o Ac. Viseu-Académica vai servir como teste-piloto ao regresso do público aos estádios.

"Sabia que era uma situação que estava a ser negociada e fico demasiado contente com isso porque precisamos disto como de pão para a boca. Não vivemos sem comida e não vivemos sem pessoa nos estádios e estamos muito contente pois é um sinal positivo", afirmou, lembrando as dificuldades financeiras que existem no segundo escalão:

"Todos sabemos que a II Liga é o parente pobre do futebol português, as receitas mal dão para pagar as despesas", atirou.