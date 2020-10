Ac. Viseu estreia-se a ganhar e agrava ciclo negativo do Benfica B

Paul Ayongo fez o golo solitário do primeiro triunfo do Ac. Viseu na II Liga

Partida marcou a estreia de Pedro Duarte, novo treinador dos viseenses. Vantagem foi assegurada ainda na primeira parte contra as "águias", que estão sem vencer há cinco rondas

O Académico de Viseu venceu, este domingo, o Benfica B, por 1-0, em jogo da sétima jornada da II Liga, no Seixal, na qual os beirões se estrearam a ganhar e confirmaram o mau momento das "águias".

Na partida em que Pedro Duarte se estreou como treinador do Académico - substituiu Sérgio Boris -, o avançado Paul Ayongo fez ainda na primeira parte o golo que ditou o desaire do Benfica B, que somou a quinta derrota consecutiva na prova, e permitiu aos viseenses deixarem o último lugar da classificação.

Com três oportunidades de golo no primeiro tempo, duas para o Benfica e uma para o Académico, os beirões foram mais eficazes e chegaram ao intervalo a vencer por 1-0. Por culpa própria, as "águias" não se colocaram em vantagem aos 10 minutos, porque Kevin Csoboth rematou sobre a trave, sem oposição no interior da área de baliza.

Aos 26 minutos, após canto cobrado por André Carvalhas, os viseenses chegaram ao golo num lance em que a defesa benfiquista foi passiva ao permitir que o ganês Paul Ayongo, numa entrada fulgurante de cabeça, inaugurasse o marcador.

Em desvantagem no marcador, os comandados de Renato Paiva reagiram, mas o mais perto que estiveram de repor a igualdade foi aos 38 minutos, quando Tiago Araújo cruzou na esquerda e acertou na trave da baliza de Janota.

No segundo tempo, o Benfica B entrou mais veloz nas transições ofensivas, enquanto o Académico de Viseu procurou explorar o contra-ataque. Em todas as vezes em que as "águias" chegaram à baliza contrária, o guarda-redes Janota conseguiu manter a baliza inviolável, segurando o primeiro êxito dos beirões na competição.