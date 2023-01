Abel Camará desejado pelo Académico de Viseu

Na época passada representava a B SAD.

Daniel Nussbaumer está lesionado, assim como Roberto Massimo, pelo que o Académico de Viseu tenciona reforçar-se neste mercado com um avançado para oferecer concorrência a André Clóvis. Um dos alvos da SAD é o ponta-de-lança Abel Camará, que já está identificado com o futebol português mas é um desejo difícil por ainda ter contrato com o Arema FC, da Indonésia.

O luso-guineense, de 33 anos, já representou vários clubes em Portugal: Belenenses, Estrela da Amadora, Beira-Mar, Feirense, Mafra e B SAD.