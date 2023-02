A omnipresença do Moreirense, um líder sem um goleador no topo

João Costeado, ex-adjunto de Paulo Alves, diz que além do restante sucesso, o elevado número de marcadores culmina no mérito do trabalho do treinador e da qualidades dos futebolistas.

O Moreirense é líder incontestado da Liga SABSEG mas alia aos 11 e 12 pontos sobre o Farense e E. Amadora, segundo e terceiro classificados, respetivamente, o estatuto de equipa mais goleadora do campeonato. Apresenta um saldo de 39 golos marcados, um dos quais auto-golo, em Viseu, no entanto, não regista qualquer presença nos cinco jogadores mais letais da II Liga.

Clóvis (15 golos, Ac. Viseu), Nenê (11, Vilafranquense), Paulinho (9, E. Amadora), Michel (8, Farense) e Jardel (7, Feirense), lideram a lista. E só depois surgem Kodisang e André Luis, ambos com 6 golos, inseridos num grupo de cinco. Walterson (4), João Camacho, Offori e Hugo Gomes (3), Pedro Aparício, Franco, Platiny e Madson (2), Alanzinho, David Bruno, Sori Mané, Fábio Pacheco e Petkov (1).

São 15 os cónegos que já molharam a sopa e de todos os setores, exceção feita ao guarda-redes, sendo que o trio de pontas-de-lança (André Luís, Platiny e Petkov somam apenas 9). João Costeado, que foi adjunto de Paulo Alves, sublinha que "há sobretudo mérito no trabalho do treinador, que prepara a equipa de forma a torná-la envolvente e fazer aparecer jogadores de posições diferentes em situação de finalização, inclusive, os centrais nas bolas paradas. Sem esquecer a qualidade nos jogadores, naturalmente", assinalou.

No sentido inverso, o Moreirense também é a equipa com menos golos sofridos, 17. Seguem-se Tondela, com 18, e E. Amadora e Leixões, com 19.