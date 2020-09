A mensagem de Raphael Guzzo, jogador do Chaves com covid-19

Guzzo, médio do Chaves que testou positivo à covid-19

Médio português foi um dos quatro casos positivos detetados no Chaves.

Raphael Guzzo, médio do Chaves que testou positivo à covid-19 - juntamente com outro jogador e dois elementos da equipa técnica -, recorreu este sábado às redes sociais para deixar uma mensagem de tranquilização.

"Devido ao comunicado do meu positivo para a covid-19, quero dizer que me encontro bem e em casa! As pessoas mais próximas de mim (mãe, pai, irmão e Daniela) encontram-se igualmente bem e testaram tdoos negativo! É momento de repousar e proteger os demais. Obrigado pelas mensagens", assinalou o internacional jovem por Portugal, nas redes sociais.

De recordar que o Feirense-Chaves, que estava agendado para sexta-feira, foi adiado depois de terem sido detetados os referidos quatro casos de covid-19 no plantel dos flavienses.