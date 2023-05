A jogar com dez desde cedo, Penafiel venceu Tondela e garantiu a permanência

Roberto marcou o golo da vitória que garantiu a permanência do Penafiel.

O Penafiel garantiu este domingo a permanência na II Liga, ao vencer na receção ao Tondela, por 1-0, num jogo em que os penafidelenses alinharam mais de uma hora em inferioridade numérica, a duas jornadas do fim.

O golo que fez a diferença no resultado e o mais importante da temporada para o Penafiel foi anotado pelo avançado Roberto, de momento no pódio de marcadores do campeonato, com 11 golos, a finalizar uma jogada de envolvimento coletivo.

O remate vitorioso de Roberto surgiu aos 56 minutos, já com o Penafiel reduzido a 10 elementos, após vermelho direto a Robinho, aos 28, e funcionou como despertador para um jogo até aí mais equilibrado, mas sem grandes motivos de interesse.

O Tondela acentuou um pouco mais o seu domínio, mas sem conseguir verdadeiramente incomodar Filipe Ferreira, à exceção de um remate cruzado de Bebeto, aos 64, face a um Penafiel que foi fechando os caminhos da sua baliza e recuou linhas, na defesa da preciosa vantagem.

A duas jornadas do fim, o Penafiel ascendeu provisoriamente ao 11.º lugar, agora com 39 pontos, logo atrás do Tondela, décimo, com 40.

Jogo no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.

Penafiel - Tondela, 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

1-0, Roberto, 56 minutos.

Equipas:

- Penafiel: Filipe Ferreira, Silvério, Filipe Cardoso, João Miguel, Robinho, Rodrigo Valente (João Oliveira, 78), Reko, Diogo Batista, Simãozinho, Roberto (Bruno Pereira, 78) e Adílio Santos (Édi Semedo, 63).

(Suplentes: Nuno Macedo, Bruno Pereira, João Oliveira, Vasco Braga, Feliz, Édi Semedo, Leandro Tipote, Adriano Castanheira e Fábio Fortes).

Treinador: Hélder Cristóvão.

- Tondela: Philip Tear, Marcelo Alves, Jota, Ricardo Alves (Rúben Fonseca, 46), Tiago Almeida (Fajardo, 81), Bebeto, Pedro Augusto, Khacef (Manu Hernando, 81), Rafael Barbosa, Telmo Arcanjo (Betel, 84) e Cuba (Strkalj, 72).

(Suplentes: Joel Sousa, Rafael Alcobia, Dário Miranda, Manu Hernando, Fajardo, Rúben Fonseca, Strkalj e Betel).

Treinador: Tozé Marreco.

Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ricardo Alves (31), Adílio Santos (48) e Pedro Augusto (70). Cartão vermelho direto para Robinho (28).

Assistência: Cerca de 400 espetadores.