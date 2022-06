Sambú continua no Torreense pela segunda época consecutiva

Na temporada de estreia, o jovem avançado, de 23 anos, apontou dois golos em 16 partidas, tendo sido peça fundamental na fase final da temporada.

O avançado Midana Sambú renovou contrato com o Torreense, informou o clube da II Liga, e vai representar o emblema do Oeste pela segunda época consecutiva.

Na temporada de estreia, o jovem avançado, de 23 anos, apontou dois golos em 16 partidas, tendo sido peça fundamental na fase final da temporada.

O futebolista foi titular em todos os jogos da fase de subida e, também, na final da Liga 3, onde o Torreense acabaria por conquistar o título de campeão.

"Midana Sambú chegou ao clube no início de 2021/2022 e foi preponderante para o sucesso desportivo do Torreense", pode ler-se no comunicado de imprensa.

Desta forma, o jogador vai voltar a competir nos campeonatos profissionais, depois de já ter representado o Sporting de Braga B naquele escalão, e será mais uma opção para o plantel comandado por Nuno Manta Santos.

O Torreense, recorde-se, já tinha acertado as renovações com o defesa João Pereira, com os médios Cícero Alves, Frédéric Maciel, João Lameira, Diego Raposo e Guilherme Morais, e com os avançados Mateus e Alex Freitas.