Oficial: Ricardo Sousa recebe dois reforços de uma assentada no Mafra

Tormin chega ao oeste do país por empréstimo. Patrick Vieira, por sua vez, estava desvinculado

Ricardo Sousa tem duas caras novas no plantel do Mafra: Patrick Vieira (livre) e Tormin (cedido)​​​​​​. O clube da Liga SABSEG oficializou, esta segunda-feira, a contratação do lateral brasileiro e do extremo francês, já às ordens do técnico.

Patrick Vieira, que representou o Coritiba (Brasil), em 2021, assinou contrato até 2022/23 (época e meia), estando de regresso ao futebol português, dado que representou Marítimo, Vitória de Setúbal e Santa Clara, enquanto Tormin, que acumula passagens por Mónaco e Brugge, foi emprestado, até final da época, pelo Manisa FK (Turquia).