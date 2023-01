Loide Augusto recoloca Mafra na rota das vitórias

O jogo foi decidido com um golo de Loide Augusto, que ao minuto 55, na sequência de um pontapé de canto, faturou para os saloios.

O Mafra venceu em casa o Trofense, por 1-0, em encontro da 17.ª jornada da II Liga SABSEG, regressando às vitórias no campeonato e mantendo os trofenses no fundo da classificação.

O jogo foi decidido com um golo de Loide Augusto, que ao minuto 55, na sequência de um pontapé de canto, faturou para os saloios.

Com este triunfo, o Mafra passa a somar 20 pontos e sobe ao 10.º lugar na classificação, depois de ter estado três jornadas consecutivas sem ganhar. Já o Trofense, com 12 pontos, regressa às derrotas depois do triunfo na última jornada e segue no penúltimo lugar da tabela.

Jogo no Estádio Municipal de Mafra.

Mafra - Trofense, 1-0.

Marcador:

1-0, Loide Augusto, 55 minutos.

- Mafra: Renan, Ousmane Diomande, João Goulart, Pedro Barcelos, Lucas (Chriso, 74), Leandrinho, Leonardo (Pité, 87), Edwin Vente, Loide Augusto (Guilherme, 74), Vítor Gabriel (Pedro Lucas, 46) e Fati (Diogo, 74).

(Suplentes: Samu, Pedro Pacheco, Pedro Lucas, Diogo, Pité, Chriso, Guilherme, Diao e Miguel Sousa).

Treinador: Ricardo Sousa.

- Trofense: Tiago Silva, Tiago Manso (Daniel, Liberal, 79), Rúben (Tanque, 66), Valente, Tiago Ferreira, Tiago André, Maiga, Vasco Rocha, Beni (Martim Maia, 66), Djalma (Eri, 66) e Pachu (André, 79).

(Suplentes: Miguel Santos, Martim Maia, André, Daniel Liberal, Tanque, Simão Martins, Welves, Eri e Vilson Caleir).

Treinador: Jorge Casquilha.

Árbitro: Hugo Silva (AF Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Fati (42), Tanque (82), Daniel Liberal (83), Diogo (83), Maiga (90), Chriso (90+2).