Jean Felipe e Yuri Jonathan reforçam Estrela da Amadora

O defesa direito Jean Felipe e o avançado Yuri Jonathan reforçam o Estrela da Amadora para a temporada 2022/23, anunciou hoje o clube que milita na II Liga, através das redes sociais.

Jean Felipe, de 28 anos, representou o Covilhã nas últimas duas épocas, por empréstimo do Portimonense, que também o tinha cedido antes a Chaves, Académica e Varzim, sem que nunca se tenha estreado pelo conjunto algarvio.

Pelos serranos, o brasileiro fez um total de 74 encontros, nos quais apontou dois golos e 16 assistências, tendo sido um dos jogadores mais influentes no Covilhã.

No Brasil, Jean Felipe representou o Atlético Paranaense, que o cedeu a Guaratinguetá e Luverdense. Nos dois primeiros, o atleta cruzou-se com o treinador Sérgio Vieira, que assumiu o comando técnico da equipa da Reboleira para esta temporada desportiva.

Já Yuri Jonathan retorna a Portugal depois de uma breve passagem pelos brasileiros do Capivariano, emprestado pelo Coimbra-MG, que, na primeira metade da última época, o havia cedido ao Leixões, naquela que foi a sua primeira experiência em solo nacional.

Com passagens também por Ponte Preta e Ferroviária, clube que também representou por empréstimo do Coimbra-MG, Yuri Jonathan conta igualmente com uma aventura no Japão, ao serviço do Gainare Tottori, em nova cedência do jogador, no ano de 2019.

No Leixões, o dianteiro, de 24 anos, fez um golo em apenas sete participações, mas, no Capivariano, somou um total de 10 tentos em 20 partidas, antes de rumar à Reboleira.

Os dois futebolistas, naturais do Brasil, juntam-se aos três reforços que já tinham sido oficializados - os guarda-redes António Filipe (ex-Nacional) e Guilherme Fernandes (ex-Amora) e o defesa central Rui Correia (ex-Nacional) -, numa "revolução" no plantel.

Saíram já 16 atletas do clube: Nuno Hidalgo, Diogo Santos, Sérgio Conceição (Seraing, Bélgica), Tiago Melo (Vitória de Setúbal), André Duarte (U. Craiova, Roménia), Anthony Correia (Vilafranquense), Edu Duarte (São João de Ver), Afonso Figueiredo, Mamadou Traoré (FK Vojvodina, Sérvia), Latón (Varzim), Reko Silva (Torreense), Xavi Fernandes (Belenenses), Diogo Pinto (Casa Pia), Miguel Rosa, Fabrício Simões e Edrisa Lubega.