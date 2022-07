Galego cedido pelo Moreirense ao Gangwon

O jogador brasileiro já não participou nos trabalhos desta sexta-feira para tratar da viagem.

Galego vai jogar no Gangwon FC, da Coreia do Sul, por empréstimo do Moreirense, até dezembro de 2022, com opção de compra pelo clube sul coreano.

Galego chegou há duas épocas a Moreira de Cónegos e participou em 27 jogos em todas as competições disputadas pelos cónegos.