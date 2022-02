Diretor de segurança do Estrela da Amadora: "Pedro Rúben Carvalho disse que me matava"

Ricardo Fernandes, diretor de segurança do Estrela da Amadora, faz acusações muito graves ao team manager do Trofense

Acusado pelo Trofense de agredir Pedro Rúben Carvalho, team manager do clube nortenho, Ricardo Fernandes, diretor de segurança do Estrela da Amadora, nega as agressões, mas confirma que foi ao hotel onde estava a estagiar a equipa treinada por Francisco Chaló.

Em declarações a O JOGO, Ricardo Fernandes confirma que o problema entre os dois já vem do jogo da primeira volta. "Ofendeu-me várias vezes e por diversas formas. O que eu e o Rúben temos de resolver são coisas de homens, de adultos. Ele disse-me na cara, a um palmo de mim, que um dia, se eu tivesse o azar de o apanhar sem polícia à volta, que me matava. Eu, como gosto de adrenalina e de aventura, fui ter com ele para ele me matar, como disse que ia fazer", contou.