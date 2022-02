Covilhã resiste e leva um ponto da visita a Penafiel

Redação com Lusa

Serranos, que se mantêm no aflitivo 16.º lugar, desbloquearam o nulo, mas depois apenas tentaram manter por longe o perigo adversário, sem total sucesso.

O Sporting da Covilhã conquistou, este domingo, um importante ponto na luta pela sobrevivência na Liga SABSEG, ao empatar, a um golo (1-1) no reduto do Penafiel, em jogo de sentido praticamente único da 23.ª jornada da prova.

Os serranos ficaram vantagem no marcador na primeira transição rápida do encontro, por Rui Gomes, aos quatro minutos, mas depois a equipa recuou, deu iniciativa aos locais e limitou-se a defender a sua baliza, num registo que se manteve durante a maior parte do tempo.

A estratégia do Covilhã, equipa que não vence para o campeonato desde 15 de agosto de 2021 (2-1 ao Académico de Viseu, na segunda jornada), sofreu um abalo aos 32 minutos, quando Feliz empatou o jogo para o Penafiel, com um remate colocado, após ganhar um ressalto à entrada da área.

O resultado só não voltou a sofrer alterações por demérito dos avançados locais, num desperdício bem exemplificado no remate falhado por Édi Semedo, aos 65 minutos, quando tinha "via verde" para fazer o segundo golo. O Covilhã só nos descontos ameaçou a baliza de Caio Secco, sem efeito.

Com este empate, o Penafiel subiu, à condição, ao oitavo posto, com 31 pontos, mas está cada vez mais longe dos lugares de subida, enquanto o Covilhã manteve o 16.º lugar, que dá direito a disputar o play-off de manutenção, com 19 pontos.