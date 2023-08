Colombiano Sebastián Guzmán fortalece setor intermédio do Torreense

Na última época, o jogador ajudou o Estrela da Amadora a subir ao principal escalão do futebol português.

Sebastián Guzmán é o mais recente reforço da equipa do Torreense.

Peça importante na subida de divisão alcançada pelo Estrela da Amadora na temporada passada - realizou 35 encontros pelo conjunto da Reboleira -, o médio colombiano, de 26 anos, vai continuar a competir na II Liga.

Antes de chegar a Portugal, o jogador vestiu a camisola do Once Caldas, um dos emblemas mais representativos do futebol "cafetero".