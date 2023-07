Bobsin deixa o Santa Clara e segue para a Coreia do Sul por empréstimo

Redação com Lusa

Médio brasileiro é reforço do Daegu FC.

O médio brasileiro Bobsin vai alinhar na próxima temporada no Daegu FC, da Coreia do Sul, por empréstimo do Santa Clara, anunciou o clube açoriano da II Liga.

"A Santa Clara, Açores - Futebol, SAD vem por este meio informar a transferência a título de empréstimo do atleta Bobsin. O médio foi cedido ao Daegu FC (Coreia do Sul) até julho de 2024, encontrando-se por esta altura já ao serviço do seu novo emblema", adianta a formação insular em comunicado.

Victor Bobsin, 23 anos, participou em 28 jogos na última temporada ao serviço do Santa Clara, onde chegou proveniente dos brasileiros do Grémio de Porto Alegre.

Para a temporada 2023/24, os açorianos contrataram os médios Serginho, Bruno Almeida (que assinou em definitivo pelo clube), MT (que renovou o empréstimo) e Klismahn, o extremo Reinaldo, os centrais Luís Rocha, Sidney Lima, Sema Velásquez e Pedro Pacheco e os laterais David Bruno e Miguel Pires.

O Santa Clara vai alinhar na II Liga em 2023/24 sob a liderança do treinador Vasco Matos (ex-adjunto do Casa Pia), após cinco temporadas consecutivas na primeira divisão.