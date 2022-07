António Filipe contratado pelo Estrela da Amadora

Os responsáveis do emblema tricolor dos arredores de Lisboa não revelam a duração da ligação com o atleta

António Filipe, até agora ao serviço do Nacional, foi contratado pelo Estrela da Amadora, anunciou o clube do segundo escalão português de futebol nas suas redes sociais.

Os responsáveis do emblema tricolor dos arredores de Lisboa não revelam a duração da ligação com o atleta, nem qualquer verba envolvida no negócio, após o final de contrato de António Filipe com a equipa madeirense.

O guarda-redes, de 37 anos, atuou em 17 partidas pelos madeirenses na época anterior, cinco das quais sem qualquer golo sofrido.

António Filipe já representou também o saudita Al-Jabalain, o Estoril, o Chaves, o Paços de Ferreira e o Gondomar, de onde é natural.