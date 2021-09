Zamalek cede jovem guarda-redes Ahmed Nader ao Vizela por dois anos

Atleta egípcio, 11.º reforço vizelense, vai concorrer com Charles, totalista nas quatro jornadas até agora realizadas no campeonato, e com Ivo Gonçalves

O guarda-redes Ahmed Nader, de 18 anos, reforçou o Vizela até ao final da época 2022/23, por empréstimo dos egípcios do Zamalek, anunciou esta quarta-feira o emblema da Liga Bwin, através da rede social Facebook.

"O guarda-redes foi cedido pelo Zamalek até 2023. O novo guardião do FC Vizela já conheceu as instalações, mostrou-se muito feliz e treinou esta manhã com a equipa principal", lê-se na publicação do emblema minhoto.

O atleta egípcio é mais uma opção para a baliza ao dispor do treinador Álvaro Pacheco, a par de Charles, totalista nas quatro jornadas até agora realizadas no campeonato, de Ivo Gonçalves, do lesionado Pedro Silva e de Manuel Baldé, chamado à seleção da Guiné-Bissau.

Ahmed Nader é o 11.º reforço do Vizela para a temporada 2021/22, depois do guarda-redes Charles, dos defesas Bruno Wilson, Ivanildo Fernandes e Igor Julião, dos médios Claudemir, Tomás Silva, Nuno Moreira e Alex Méndez e ainda dos avançados Kévin Zohi e Schettine.